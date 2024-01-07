نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. ما لا تعرفه عن عماد الدين أديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامي عماد الدين أديب تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب إصابته بأزمة قلبية أدت إلى انسداد الشريان بنسبة 100 %.

من هو عماد الدين أديب؟

عماد الدين عبد الحي أديب إعلامي ورجل أعمال مصري مواليد 1955، يمتلك شركة إنتاج فني في مصر وهي جود نيوز التي قدمت بعض الأفلام المثيرة للجدل مثل عمارة يعقوبيان وفيلم حسن ومرقص.

رُشح في فبراير 2011 لمنصب وزير الإعلام في حكومة أحمد شفيق لتسيير الأعمال التي تلت تخلي حسني مبارك عن الرئاسة المصرية وتولي المجلس العسكري حكم البلاد لفترة انتقالية، ليرفض الترشيح مبررا الأمر بقناعته بعدم وجود وزارة إعلام في الدول الديمقراطية.

حياة عماد الدين أديب الشخصية



عماد الدين هو الابن الأكبر للسيناريست والكاتب الراحل عبد الحي أديب وشقيق الإعلامي عمرو أديب والمخرج عادل أديب، سبق له الزواج من الإعلامية هالة سرحان، والزوجة الثانية هالة قورة وحاليًا متزوج من الممثلة المصرية مروة حسين.

مشوار عماد الدين أديب المهني

بدأ مشواره مع الصحافة منذ أن كان طالبا في كلية الإعلام، حيث أجرى حوار مع الرئيس الراحل أنور السادات والأديب الكبير نجيب محفوظ.



عمل في جريدة صوت الجامعة التي كانت تصدر من كلية الإعلام والتي كانت تحت إشراف جلال الدين الحمامصي.



بدأ مشواره الصحفي مع جريدة الأهرام.



رأس تحرير مجلة المجلة اللندنية.



قام بتأسيس مؤسسة «الصحفيون المتحدون» والتي صدر منها: مجلة العالم اليوم، مجلة كلام الناس، مجلة آدم اليوم.



مؤسس مؤسسة «جود نيوز» للإنتاج الفني.



مقدم برنامج على الهوا على قناة اليوم أحد قنوات ألفا التابعة لشركة أوربت والذي يعد من أشهر برامج أوربت والذي تم إيقافه مؤخرا لاستيفاء الفترة الأطول والذي قدمت اخره الإعلامية مريم زكي.