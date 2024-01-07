نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفيدة أم كلثوم تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الأزمة المشتعلة عن تراث كوكب الشرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إزاء الأزمة المشتعلة عن تراث كوكب الشرق أم كلثوم بين جمعية المؤلفين والملحنين من طرف وشركة صوت الفن من طرف آخر.



بيان حفيدة أم كلثوم

أعلنت السيدة جيهان الدسوقي حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية التى من شأنها الحفاظ على التراث الفني الخاص بكوكب الشرق أم كلثوم وإنها قد فوضت المستشار ياسر قنطوش لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركة صوت الفن بتعديل العقد بما يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث والتى تصل قيمتة المادية في الوقت الحالي إلى ملايين الدولارات.

وحيث أن العقد الخاص بالتنازل الحالي لاستغلال الحقوق الفنية والأدبية عن تراث كوكب الشرق أصبح مجحفا ولا يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث الفنى الضخم وحيث أن هذا التنازل يعد باطلا طبقا لنصوص قانون الملكية الفكريه والذى ينظم الحقوق الفنية والأدبية عن الأداء الفني وسوف يقوم المستشار / ياسر قنطونش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الشركة سالفة البيان وذلك من أجل حفظ حقوق تراث كوكب الشرق أم كلثوم.

مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين

قامت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية بعقد مؤتمرًا صحفيًا، بنقابة الصحفيين بقاعة محمد حسنين، حول حقوق الملكية الفكرية وتراث أم كلثوم ورموز الفن، بحضور الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية والإذاعية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية.

وكشف مدحت العدل عن أن سبب عقد المؤتمر هو اللغط والجدل الذي أثير ومازال، حول حقوق ملكية تراث كوكب الشرق ورموز الفن، وادعاء إحدى شركات الإنتاج بإنها مالكة لحقوق الملكية الفكرية لهذا التراث، دون وجه حق أو سند قانون.

وأوضح ‘العدل’، أن هناك مستندات هامة وأحكام قضائية تؤكد عكس ما تدعيه هذه الشركة.

وفي نفس السياق أكدت الإذاعية نادية مبروك رئيسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تراث رموز الفن هو ثروة قومية يملكها الجمهور، والدولة ممثلة في شركة صوت القاهرة، وإنها ليست ملكًا خاصة لشركة أو لأشخاص.

أما الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية قد كشف أن حق الأداء العلني لكبار المطرفين، هو مملوك لجمعية المؤلفين والملحنين، ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن تتنازل عنه لأحد مهما كان.

وأوضح حسام لطفي أن الشركة التي تدعي ملكية محتوى أم كلثوم الفني، قد تعهدت كتابيًا بإنها لن تمس المحتوى دون الرجوع إلى المجهة صاحبة الحق الوحيد والأصيل في هذا الشأن.

أما الفنان عمرو مصطفى، فقد طالب مجلس النواب بضرورة التدخل لحسم الجدل حول ملكية تراث رموز الفن وتوضيح أن جمعية المؤلفين والملحنين هي الوحيدة صاحبة الحق في التصريح لاستخدام هذا التراث.