نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جابر لـ "دوت الخليج الفني": فكرة أغنية "النهايات أخلاق" جاتلي بسبب انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الشاعر أحمد جابر، نجاحًا كبيرًا وملحوظًا في الفترة الأخيرة بآخر أعماله وآخرهم هي أغنية "النهايات أخلاق" التي تجمعه لأول مرة بالفنان رامي صبري.

وطُرحت الأغنية ونالت إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات الإيجابية منذ بداية طرحها، وكشف لنا الشاعر أحمد جابر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن فكرة أغنية "النهايات أخلاق" من أين أتت له.

حيث صرح قائلًا: "فكرة "النهايات أخلاق" جاتلي من الفترة اللي حصل فيها انفصال بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وقتها الموضوع ناس كتير اتكلمت عنه وإن الموضوع انتهي بمنتهي الشياكة والأخلاق فحسيت أن ده موضوع مهم المفروض نتكلم عنه وأن مش لازم النهايات يكون فيها مشاكل وصراعات وأن لازم حد يكسب في الآخر، لا عادي ممكن نفضل فاكرين الموضوع بكل خير ومحصلش توافق ومحصلش نصيب دي متبقاش نهاية الدنيا يعني".

الشاعر أحمد جابر

نجاح أغنية "النهايات أخلاق" لـ رامي صبري

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان رامي صبري أغنية "النهايات أخلاق" التي هي من ضمن أغنيات ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا واستطاعت أن تتصدر التريند ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 232 ألف مشاهدة وتحتل حاليًا التريند رقم 6 عبر يوتيوب.

بوستر أغنية النهايات أخلاق

فريق عمل أغنية “النهايات أخلاق”

وأغنية "النهايات أخلاق" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات أغنية "النهايات أخلاق"

بعد ما فكرنا كتير

وتعبنا من التفكير

في الاخر مرتحناش

و وصلنا لحل اخير

اننا مش متفقين

واحنا الاتنين عارفين

إنه ا مش نافعة خلاص

بنعاند بس في مين

ومدام اخرتنا فراق

يبقي النهايات اخلاق

نفضل فاكرينها بخير

مهو اصلنا مش في سباق

ودي مش معناها رجوع

متغيرش الموضوع

حسسني أن أنت تمام

ومتقفلهاش بدموع

كده احسن ليا وليك

والايام هتنسيك

واحد جربت معاه

مطلعش مناسب ليك

ويا عالم بعد سنين

هنعيش ونقابل مين

مش يمكن بكرة نكون

من حق اتنين تانيين