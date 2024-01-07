محمد رمضان في مرمي الانتقادات بعد قبلته لفتاة كويتية.. ويعلق: "مقدرش أمنعها"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات حادة من قبل جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة له برفقة فتاة كويتية تقبله، مما أثار رفض الجمهور.

وكتب محمد رمضان علي صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "X": "طلبت تتصور وماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف إنها كويتية.. وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا".

وانتقد عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة الفنان محمد رمضان والكويتية إيما شاه، معتبرين الصورة جريئة بسبب تقبيله على وجنتها وارتدائها فستانًا مكشوف الظهر بالكامل، وأكدوا أنها لا تعبر عن تمثيل الشعب الكويتي.

من جهة أخرى، يعد محمد رمضان جاهزًا لإحياء حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية على ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة أبيدجان، ابتداءً من السبت المقبل، حيث سيقدم أغنية عربية تعتبر إحدى إبداعاته الفنية.

ويذكر ان تنظر محكمة الجيزة، جلسة 21 فبراير المقبل، معارضة الفنان محمد رمضان علي حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي CIB.

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي

وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.

وذكر المحامي في بلاغه أن الفنان نشر على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم.