عمرو مصطفى: "أغانيا ممنوعة تتباع.. ومش هلحن هذه النوعية من الاغاني لمدة 5 سنوات"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبّر الملحن عمرو مصطفى عن انزعاجه من قضايا حقوق الملكية الفكرية للأغاني في مصر، وأشار إلى تأثره بالاكتئاب نتيجة لأغنيته "افتكرلك إيه"، وذلك خلال حضوره المؤتمر الصحفي لجمعية المؤلفين والملحنين في نقابة الصحفيين.

وقال عمرو مصطفى: "نعيش اليوم موقفًا يؤكد كلام مصطفى محمود، حيث يتم عرض تراثنا للبيع، أغانيّ التي أنشأتها ممنوعة من البيع، ولن أتنازل عن حقوقي، لمدة 4 أو 5 سنوات، رفضت العمل مع أي شخص لأحافظ على فنّي، يجب على الجمعية التحكم في التصاريح للمصنّفات الفنية وضبط الأمور، وعند الرجوع للتاريخ، يُشدد على حقوق أم كلثوم".

وقال عمرو مصطفى: "أبدأ أغنية لـ أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنني تعرضت لهجوم هائل، مما أدى إلى إصابتي بالاكتئاب وعزلت نفسي لمدة 4 أشهر، ورغم وجود أغنية أخرى تحمل إيحاءات قوية، لم يتم التحدث عنها من قبل المنتجين".

وأكد مصطفى ضرورة تعديل قانون حقوق الملكية الفكرية، قائلًا: "توقعوا في الفترة القادمة رؤية مبادرات مبتكرة، ويجب إصلاح قوانين الملكية الفكرية لأنها تشكل ثروة للبلد، ومع توجه الإنتاج الموسيقي نحو دخول الدولارات، فإن هذا يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي".