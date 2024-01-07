نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله يتعاقد على مسلسل "عتبات البهجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان صلاح عبد الله تحضيراته لدوره في مسلسل “ عتبات البهجة” المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وبدأ النجم الكبير يحيى الفخرانى تصوير عتبات البهجة، وهو من إخراج المخرج الكبير مجدى أبو عميرة رؤية تلفزيونية الدكتور مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إنتاج العدل جروب.

تفاصيل شخصية يحيي الفخراني

ويجسد فيه شخصية وكيل وزارة على المعاش يحارب كل ماهو سلبى يواجه في الحياة، حيث أنه يعود من جديد النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل نجيب زاهى زركش.

يعود الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، حيث إن العمل يكون مكون من 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

موسم رمضان

ويفصلنا عن موعد شهر رمضان أكثر من شهرين، لتخرج قائمة الأعمال الرمضانية للنور، ليشاهدها الجمهور، من (درامي - كوميدي - تاريخي)، وهذا العمر ضمن الأعمال المقررة عرضها في السباق الرمضاني 2024، حيث أنه يضم الموسم الرمضاني هذا العام نحو 27 عملا دراميا مميزا يضم نجوم ونجمات كبار، الجمهور يرغب في مشاهدة أعمالهم الفنية القيمة وينتظر دوما الجديد حول الأعمال الدرامية المميزة لإبداء رأيه في العمل الاكثر تميزا والإشادة به، ليعتلي قائمة الاكثر بحثا على جوجل من مسلسلات رمضان 2024.