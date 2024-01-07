نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. ناهد السباعي تدعي لوالدتها الراحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ناهد السباعي، على تقديم الدعاء لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا منذ عدة أسابيع، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ناهد السباعي علي صفحتها الشخصية: "اللهم اغفر لأمي وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

ناهد السباعي تنعي والدتها

وفي وقت لاحق، كشفت الفنانة ناهد السباعي عن اللحظات الأخيرة لوالدتها قبل وفاتها، والتي رحلت عن عالمنا يوم 5 ديسمبر الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.

ونشرت السباعي مقطع فيديو يكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة التي عاشتها المنتجة الراحلة قبل وفاتها، حيث كانت تصبر على البلاء والمرض وتحتسبه عند الله وتذكر الله كثيرًا بالإضافة لقراءتها لسورة الملك قبل رحيلها.

وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، معبرة عن حزنها الشديد لفقدان والدتها، وذلك من خلال مجموعة من الصور تجمعها مع والدتها وهما يرتدين الحجاب، قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

علقت ناهد السباعي على فيديو يجمعها بـ والدتها عبر حسابها الرسمي بـ “إنستجرام”، قائلة: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".. و"بشر الصابرين" و"جزآهم بما صبروا جنة وحريرًا"، و"المبطون شهيد".