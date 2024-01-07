نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تهنىء نجل شقيقها بمناسبة خطوبته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة إلهام شاهين نجل شقيقها بمناسبة خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت الهام شاهين:' ابني حبيبي محمود شاهين وعروسته القمرية مها في أول تجمع للعائلتين ندعو لكم جميعا بحياة كلها حب ونجاح.

إلهام شاهين تهنىء الأقباط

قدمت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قائلة: "كل عام وكل أخواتنا المسيحيين بخير وسنة سعيدة على الجميع مسلمين ومسيحين، أنا مرتبطة بالسيدة العذراء مريم وبحبها من كل قلبي"، مشددة على أن أكثر سورة في القرآن تحب قراءتها هي سورة مريم.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ميلاد المسيح مناسبة عظيمة وتحب فيها تهنئة أصدقاءها المسيحيين بهذه المناسبة، متابعة: "مؤمنة بكل الأديان وكل الرسل وأحب حضور قداس عيد الميلاد.. لازم آمن بكل الأديان وكل الرسول كما ذكر في القرآن، وبحب احضر قداس العيد في الكنائس مع المسيحيين، وبصوم مع المسيحيين".

وكشفت إلهام شاهين سبب خسارتها لوزنها، قائلة: "عشان شكلي يكون أحلى.. والدكتور قالي لازم أخس عشان عندي مشكلة في الركبة"، موضحة أنها كانت اتجهت لخسارة الوزن بسبب شعورها بالألم في ركبتها.

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين حكاية “ الفريدو” من مسلسل “ ٥٥ مشكلة حب” من تأليف عمرو محمود ياسين.

المسلسل من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار،