نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد هارب من الثأر في "محارب " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان حسن الرداد، تصوير مشاهده في مسلسل" محارب" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ويجسد الرداد شخصية عزيز محارب سائق ميكروباص يتعرض للعديد من الصعوبات كما يظهر من أصول صعيدية هارب من الثأر.

أبطال العمل

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ومن المفترض أن يواصل حسن في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد يشارك من خلاله في موسم صيف 2024، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة القادمة وبالتحديد بعد موسم رمضان 2024، كما يشارك حسن الرداد في مسرحية التلفزيون والتي تضم مجموعة من بين أبرز النجوم حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من بدرية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد، تدور أحداث المسرحية في إطار الاثارة والتشويق حول الزوجين "حفظي" و"كروانة".

بابلو

والجدير بالذكر أن آخر اعمال حسن الرداد هو مسلسل بابلو الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وشارك في العمل أروى جودة، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، رشوان توفيق، ساندي علي، أمينة مغربي، وغفران محمد، ودارت أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي.

وكان آخر أعماله السينمائية هو فيلم بلوموندو، تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، ويشارك في العمل هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وحمدي الميرغني وميرنا نور الدين، وإنتاج سامر المحضر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شخصية تميم بلوموندو التي يقدمها حسن الرداد، وهو صاحب شركة عقارات، لكنه شاب طائش ويحب الحياة والمرح، كما يعيش 4 قصص حب مختلفة بالعمل، ويدخل الرداد في خلافات مع زوجته هاجر أحمد ضمن الأحداث.