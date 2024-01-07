المؤلف محمود حمدان: مسلسل " بـ 100 راجل" يحاكي قصة حقيقية... وسعيد بالتعاون مع سمية الخشاب (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف محمود حمدان مؤلف مسلسل "بـ ١٠٠ راجل" عن تفاصيل العمل، لافتًا إلى أنه مسلسل واقعي يحاكي قصة حقيقية لبطلة شعبية موجودة في المجتمع وسيتكون من 30 حلقة وليس 15 فقط

محمود حمدان: “العمل يتكون من ٣٠ حلقة وليس ١٥ فقط”



وكشف حمدان في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني” أن العمل كان من المقرر أن يطرح رمضان الماضي ببطلة أخرى، لكنه تم تأجيله لعام ٢٠٢٤ ليصبح من بطولة النجمة سمية الخشاب.

وتابع: “سعيد جدا بالتعاون مع سمية، لأنها ممثلة شاطرة وأتمنى أن يكون العمل عودة قوية لها، ويقدمها بشكل مختلف”.

قصة العمل

تدور أحداث مسلسل بـ "100 راجل" في إطار تشويقي اجتماعي، وتلعب سمية الخشاب شخصية سيدة تعيش في منطقة شعبية وتخوض عدد من التجارب الصعبة، وتتعرض للعديد من المواقف التي ستغير حياتها رأسًا على عقب.

أبطال العمل

ويعتبر مسلسل "بـ 100 راجل" من تأليف محمود حمدان، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت، ومن المفترض أن يتكون من 30 حلقة ومن بطولة محمود عبد المغني، أحمد عزمي، نانسي صلاح، محمد القس، وغيرهم.

في السياق ذاته كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الفنية هي مسرحية “ كازينو بديعة ” والتي عرضت في ٢٩ من ديسمبر من العام الماضي وشارك في بطولتها الفنان علاء مرسي والفنانة سمية الخشاب والفنان طارق الإبباري والفنانة إيمي طلعت زكريا والفنان إدوارد والفنان أحمد فتحي والعمل من تأليف أحمد الايباري وإخراج طارق الإيباري.

و من جانب آخر كانت آخر أعمال سمية الخشاب الغنائية وهي أغنية “ اركب على الموجة ” والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في أغسطس الماضي.

و تقول كلمات أغنية “ أركب على الموجة”

أركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف

يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف

أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني

أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة