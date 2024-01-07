في هذا الموعد.. هاني شاكر يحيى حفل عيد الحب في بيروت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب هانى شاكر لإحياء حفلا غنائيا ومن المقرر إقامتها، فى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 13 فبراير المقبل، ضمن حفلات عيد الحب.

حفل هاني شاكر

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر مجموعة من أغانية المميزة القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "لسه بتسالي، بتحبية، بلاد البخت، بكل العمر، بحبك ياغالي، يارتني، دعوه فرح".

مسلسل هاني شاكر

ومن ناحية أخري، كشف الفنان هاني شاكر، عن تفاصيل مسلسله القادم الذي سيتم عرضه في عام 2024، وذلك خلال تصريحات صحفية له

وقال هاني شاكر: "طموحي في عام 2024 هو العودة إلى التمثيل من خلال المسلسل الذي صاغه السيناريست أيمن سلامة، حيث يشدني الفكرة بشكل كبير. سأقوم بتجسيد دور رجل أعمال يُغني خلال تطورات الأحداث، وأعتبر هذا المشروع جميلًا للغاية، آملًا أن يتم تحقيقه".

وتحدث هاني شاكر عن حقيقة خلافه مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل قائلا ": لا أرغب أن يتم وضع اسمي في أي جملة مفيدة متعلقة بنقابة الموسيقيين والنقيب مصطفى كامل، ولكن لا يوجد أي خلاف بيني وبين مصطفى فهو صديقي وعشرة عمر.

ومن ناحية أخري، أصدر هاني شاكر بيانا أكد فيه على علاقة الصداقة والأخوة بينه وبين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رافضا الزج باسمه في أمور تهدف للتأثير على علاقتهما