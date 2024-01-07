نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة الكاتب إبراهيم أصلان.. تعرف على أبرز المعلومات عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأحد 7 يناير ذكرى وفاة الكاتب إبراهيم أصلان، والذي تميز أسلوبه بالإنسيابية، واشتهرت أعماله بالواقعية، وتميز بالإصرار والتفوق.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أهم المحطات الفنية لـ إبراهيم أصلا.

ولادة ونشأة إبراهيم أصلان

ولد إبراهيم أصلان بقرية شبشير التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية ونشأ وتربى في القاهرة وتحديدا في حي إمبابة والكيت كات،



وحقق الكاتب ابراهيم أصلان نجاحات واسعة في أعماله الكتابية أبرزها بحيرة المساء، مالك الحزين، حكايات فضل الله عثمان، وروايته عصافير النيل وكان يقطن في الكيت كات حتى وقت قريب ثم انتقل للوراق ثم المقطم.

حياته العلمية

لم يحقق أصلان تعليما منتظما منذ الصغر، فقد التحق بالكتّاب، ثم تنقل بين عدة مدارس حتى استقر في مدرسة لتعليم فنون السجاد لكنه تركها إلى الدراسة بمدرسة صناعية.

التحق إبراهيم أصلان في بداية حياته بهيئة البريد وعمل لفترة كبوسطجى ثم في إحدى المكاتب المخصصه للبريد وهي التجربة التي ألهمته مجموعته القصصيه ورديه ليل.

وربطته علاقة جيدة بالأديب الراحل يحيى حقي ولازمه حتى فترات حياته الأخيرة ونشر الكثير من الأعمال في مجلة المجلة التي كان حقي رئيس تحريرها في ذلك الوقت.



لاقت أعماله القصصية ترحيبا كبيرا عندما نشرت في أواخر السيتينات وكان أولها مجموعة بحيرة المساء وتوالت الأعمال بعد ذلك إلا أنها كانت شديدة الندرة، حتى كانت روايته مالك الحزين وهي أولى رواياته التي أدرجت ضمن أفضل مائة رواية في الأدب العربي وحققت له شهره أكبر بين الجمهور العادي وليس النخبة فقط.



التحق في أوائل التسيعنيات كرئيس للقسم الأدبي بجريدة الحياة اللندنية إلى جانب رئاستة لتحرير إحدى السلاسل الأدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة إلا أنه استقال منها إثر ضجة رواية وليمة لأعشاب البحر للروائي السوري حيدر حيدر.



أهم أعماله



يوسف والرداء، وردية ليل.الكنيسة نورة، مالك الحزين، عصافير النيل، حجرتان وصالة، صديق قديم جدا خلوة الغلبان، حكايات من فضل الله عثمان، شيء من هذا القبيل، الكيت كات.

حققت رواية مالك الحزين نجاحا ملحوظا على المستوى الجماهيري والنخبوي ورفعت اسم أصلان عاليا بين جمهور لم يكن معتادا على اسم صاحب الرواية بسبب ندره أعماله من جهة وهروبه من الظهور الإعلامي من جهة أخرى، حتى قرر المخرج المصري داوود عبد السيد ان تحويل الرواية إلى فيلم تحت عنوان الكيت كات وبالفعل وافق أصلان على إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الرواية أثناء نقلها إلى وسيط أخر وهو السينما، وبالفعل عرض الفيلم وحقق نجاحا كبيرا لكل من شاركوا فيه وأصبح الفيلم من أبرز علامات السينما المصرية في التسعينات.

أهم الجوائز

حصل إبراهيم على العديد من الجوائز أبرزها

جائزة طه حسين من جامعة المنيا عن رواية مالك الحزين عام 1989م، جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2003م – 2004م، جائزة كفافيس الدولية عام 2005م.

جائزة ساويرس في الرواية عن حكايات من فضل الله عثمان، جائزة النيل للآداب.



وفاة إبراهيم أصلان

توفي إبراهيم أصلان في السابع من يناير عام 2012 عن عمر يناهز 77 عامًا.