غدًا.. أمسية شعرية بأوبرا دمنهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد أمسية مع شعراء دمنهور بمشاركة محمد عسكر، سامح رخا، محمود عبد المنعم، مها الغنام، أحمد حمزة، وتديرها الشاعرة مسعودة جاد الله ويتخللها فقرة فنية يؤديها ابراهيم نصير وذلك فى السابعة مساء غد اليوم الإثنين الموافق 8 يناير بمسرح أوبرا دمنهور.

فعاليات وزارة الثقافة

يأتي ذلك استمرارًا لفعاليات وزارة الثقافة المتنوعة وضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

احتفال أوبرا دمنهور باليوم العالمي لذوي الهمم

احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوى الهمم، حيث أقام حفل لمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدي حسني فصلى البيانو تدريب وقيادة عمر فاروق والغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني بمشاركة الطلاب ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام سعيا لدمجهم بشكل طبيعي فى المجتمع على مسرح أوبرا دمنهور.

بدأ الحفل بمجموعة من الأعمال العربية والعالمية يؤديها طلاب فصل البيانو منها خلى بالك من عقلك لـ عمر خيرت، كان عندنا طاحون لـ الرحبانية إلى جانب مؤلفات لـ بيتهوفن، موتسارت وغيرهم، ثم قدم فصل الغناء العربي نخبة من الموشحات، المونولوجات وأعمال الطرب منها:"يا من لعبت به شمول، كيفك انت، امسك في حلمك، حلوين من يومنا والله، يا عينى عليكى يا طيبة، يا حبيبتي يا مصر ؟ الحلو حلو، ناويين، يا أغلى اسم في الوجود، زهرة المدائن، أنا لحبيبي، لولا الملامة، اسلمي يا مصر".