نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح الحلقات الأولى .. تعرف على موعد عرض الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل " حالة خاصة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل " حالة خاصة " مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بعد عرض الحلقة الأولى والثانية، حيث تفاجئ الجمهور بموهبة الفنان الشاب طه دسوقي وأداءه الذي لفت أنظار الجمهور حوله مع أول بطولة له ونجاحه في تجسيد شخصية تعاني من التوحد، لذلك نستعرض مواعيد عرض الحلقة الثالثة والرابعة.



مواعيد عرض الحلقة الثالثة والرابعة

يعرض مسلسل "حالة خاصة" يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك على منصة watch it الرقمية في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، ومن المقرر عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير الجاري.

نجوم مسلسل حالة خاصة

يشارك في بطولة مسلسل “حالة خاصة”، مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنان طه دسوقي والفنانة غادة عادل، أحمد طارق، والفنانة هاجر السراج، والفنان حسن أبو الروس، المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

أحداث مسلسل حالة خاصة

مسلسل “حالة خاصة” يعد أولى بطولات الفنان طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية، المسلسل مكون من 10 حلقات، حيث يلعب طه دسوقي دور محامٍ يُدعى نديم، وهو محامٍ مبتدئ ومتدرب في مكتب أماني النجار، وهى الشخصية التي تلعبها النجمة غادة عادل، حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته.



أحداث الحلقة الأولى والثانية

دارت أحداث الحلقة الأولى والثانية حول غادة عادل التي تجسد دور محامية شهيرة مسئولة عن عدة محامين دفعة تخرج جديدة وتطلب دفعة جديدة لمكتبها ويظهر طه دسوقي وترفضه بسبب معاناته بمرض التوحد ولكنه يصمم على العمل معها وتتفاجئ غادة في المحكمة بحضوره ومعه حل قضية كان يصعب عليها الحل بعدها تقرر أن يتدرب معاها ويكتشفوا زملاءه بذكاءه العالي وربحه في مسابقة المليون.

الاحتفال بالعرض خاص لمسلسل حالة خاصة

يذكر أن احتفل أبطال مسلسل "حالة خاصة" الثلاثاء الماضي، بالعرض الخاص للعمل، في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى.، وحرص على الحضور أبطال العمل منهم الفنان غادة عادل، والفنان الشاب طه دسوقي، والفنان حسن ابو الروس، والمخرج طارق الجنيني.