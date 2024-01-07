نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. احتفالية قصور الثقافة بمسرح السامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفلًا فنيًا اليوم الأحد الموافق 7 يناير الجاري على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامجها المعد برعاية وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

حفل فني بمناسبة عيد الميلاد المجيد ومشاركة فريق كورال أغابي

يقام الحفل الفني في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به فريق كورال "أغابي" بقيادة المدربة أماني فوزي.

فقرات فريق كورال أغابي

ويقدم فريق كورال “ أغابي” خلال الحفل مجموعة من الترانيم، إلى جانب ميدلي مدائح للسيدة العذراء والسيد المسيح، بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين بمصاحبة الألحان القبطية.

استعراض غنائي لفرقة أوبرا عربي

كما يشهد الحفل أوبريت استعراضي غنائي تقدمه "فرقة أوبرا عربي" بعنوان "مصر تحتفل بالميلاد".



أبرز اغاني أوبرا عربي في حفل عيد الميلاد المجيد

يؤكد الأوبريت على فكرة الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي على أرض مصر ملتقى الأديان ومهد الحضارات، وذلك من خلال تقديم عدة أغنيات تم تأليفها وتلحينها خصيصا من أجل هذه المناسبة من قِبل الفنان محمد مصطفى قائد الفرقة، هذا بالإضافة إلى عدد من الأغاني الشهيرة لفيروز وماجدة الرومي، وغيرها من الأغنيات التي تغنى بها كبار الفنانين.