تعرف على موعد ومكان عزاء والدة لطيفة في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود الفنانة لطيفة من تونس إلى مصر الثلاثاء المقبل، إذ انتهت من مراسم تشييع جثمان والدتها السيدة "فاطمة"، وأقامت العزاء في موطنها تونس وسط أهلها وأقاربها ومجموعة كبيرة من المحبين، ويقام والد عزاء الفنانة لطيفة في مصر يوم الجمعة المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

سبب وفاة والدة الفنانة لطيفة

وكانت والدة لطيفة الحاجة "فاطمة" توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.

و حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها، وقالت لطيفة، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

وفاة والدة الفنانة لطيفة

وأعلنت لطيفة يوم الإثنين 1 يناير عن خبر وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

آخر أعمال الفنانة لطيفة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة لطيفة أغنية" سحابة صيف "والأغنية من كلمات محمود ليمان، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.

كلمات أغنية سحابة صيف

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان

واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.