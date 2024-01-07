نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «ليك غلاوة عندي».. رامي صبري يطلق آخر أغاني ألبومه «النهايات أخلاق» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم رامي صبري عن آخر أغنيات ألبومه الجديد «النهايات أخلاق» حيث أطلق قبل قليل أغنية جديدة باسم "ليك غلاوة عندي" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية بعد أن أطلق ١٠ أغاني من الألبوم الجديد على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

أغنية "ليك غلاوة عندي"

الأغنية الجديدة لرامي صبري "ليك غلاوة عندي" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار ايردم وشيلو يحيى مهدي.

أغاني رامي صبري تتصدر التريند

وعلى مدار الساعات الماضية تصدرت مجموعة من أغنيات الألبوم الجديد التريند على محرك البحث جوجل وموقع التدوينات القصيرة إكس ومنها أغنيات «بين الحيطان وجت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».

أغنية «أمانة يا قلبي»

كما أطلق رامي صبري اليوم أيضا ريميكس لأغنية «أمانة يا قلبي» الحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو.

كلمات أغنية «أمانة يا قلبي»

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

ما تتعودش على حاجة

زيادة عن اللزوم تاني

أمانة عليك كفاية تروح

لناس دايما بتجرح فيك

ولا بصعب يا قلبي عليك

وجاي عليا بخسارة

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

ما تتعودش على حاجة

زيادة عن اللزوم تاني

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

ما تتعودش على حاجة

زيادة عن اللزوم تاني

أمانة عليك واخدني لفين

واجيبلك وقت بس منين

على حالي بقالي سنين

بداوي جرح في التاني

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

ما تتعودش على حاجة

زيادة عن اللزوم تاني

آخر أعمال رامي صبري

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري، هي أغنية ملك الفرفشة من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر شندي وخليل، وايضا طرح أغنية «كعبك عالي»، التي تعد أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023، ويتعاون رامي في الاغنية مع عدد كبير من صناع الموسيقي، أبرزهم، الشاعر تامر حسين للكلمات، من ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمداوي، وتصوير خالد فضة.