نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريهان تنعى نجل الصحفي وائل الدحدوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت النجمة شيريهان، واجب العزاء في الصحفي الفلسطيني حمزة الدحدوح، نجل المراسل وائل الدحدوح، الذي استشهد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة، وقدمت التعازي لوالده، من خلال تغريدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.





وكتبت شريهان عبر حسابها على "إكس": "إنا لله وإنا إليه راجعون في حمزة الدحدوح، وإنك الصابر المحتسب وائل الدحدوح، رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، حسبك وحسبنا الله ونعمة الوكيل".









شريهان تدافع عن القضية الفلسطينية





ونشرت شريهان تويته عبر حسابها الرسمي على موقع x تويتر سابقًا، قائلة:”سيشهد عليكم الطير والشجر والحجر، ستشهد عليكم دماءشهداء الشعب الفلسطيني ودمائهم الذكية يا أحقر خلق الله على الأرض".

وتابعت "مهما احتليتوا الأرض، ومنعتوا عنهم الماء والهواء، والطعام والدواء والوقود، مهما دمرتوا كل البنية التحتية ودمرتوا وقصفتوا كلمقومات الحياة الانسانية، ومهما حرقتوا الشجر ووذبحتوا وقتلتوا الأطفال والنساء والشباب والشيوخ والأطباء والمراسلين، مهما قصفٌتواالمساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس، ومهما رحلتوا الشعب قسرًا وجبرًا ترهيبًا، أو أضفتوا إلى النكبة نكبة".

واضافت "الكيان الصهيوني إلى زوال وفلسطين لن تموت، عاشت كلمة الحق وعاشت فلسطين وعاش شعب العزة والكرامة والصمود وعاشتغزة بشعبها العظيم، وعاش كل شهيد فلسطيني.. وكونوا على يقين وتعلموا الدرس من الشعب الفلسطيني ولو أخر طفل فلسطيني ستعودفلسطين حرة، وسيُحرر وطنه وأرضه وأرض أجداده، ويستعيد بلاده بصموده ومعه الله جل جلالة وأصوات الحق والإنسانية بوعي الأجيالالحالية العربية والغربية.. أجيال واعية عظيمة سترسم خارطة منطقتنا العربية والشرق الأوسط من جديد وستعيش فلسطين حرة وسينتصرالحق هذا وعد الله الحق.. الحي الذي لا يموت".





استياء شريهان مما يحدث للشعب الفلسطيني

وفي سياق اخر أعربت الفنانة شيريهان عن استياءها الشديد لما حدث في الفترة الأخيرة للشعب الفلسطيني، وتداولت منشور عبر حسابهاالرسمي بموقع التغريدات القصيرة “ إكس ” تويتر سابقا حول القضية الفلسطينية وتعرفهم للظلم والقهر.

شريهان توجه رساله للشعب الفلسطيني

وقالت شيريهان:" الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعًا نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماءولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وتابعت حديثه: “جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حتى الان في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزةالمحاصر والمعزول لا يستطيع القيام بها الشيطان الرجيم نفسه!”.





وواصلت: “شاهدت كثيرًا، وقرأت كثيرًا، وأعلم عن انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وإنكارالاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الصامد صمود الفرسان والأبطال تحتالاحتلال منذ زمن طويل بإقرار الحق والتاريخ!”.

وأضافت: “ولكني لا أصدق ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل على وجه الكرة الارضية يصدق ما وصل إليه هذا الاحتلال الإسرائيلىومستعمريه من جنون وإجرام ووحشيه وهمجيه بجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته أطفال، نساء وشيوخ لا كهرباء ولاماء ولا وقود، وصدق الله العظيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}”.