كندة علوش لـ وائل الدحدوح: "ليت مواساتنا تمحي جزءً ضئيلًا من ألمك"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة كندة علوش الصحفي الفلسطيني حمزة الدحدوح، نجل المراسل وائل الدحدوح، الذي استشهد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة، وقدمت التعازي لوالده، من خلال تغريدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.









وأعادت كندة مشاركة صورة لدحدوح مصحوبة بآخر رسالة نشرها حمزة البارحة قبل أن تغتاله قوات والتي قال فيها:“إنّك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".





وعلقت كندة قائلة: "كأنه يعلم بأنه راحل فيواسي أباه ويطبطب عليه قبل رحيله.. ما هذه القسوة.. ‏ليت كلماتنا ومواساتنا ودعاءنا وعزاء كلمحبيك يمحو ولو جزءًا ضئيلًا من ألمك ويخفف عنك".





شريهان تنعى نجل وائل الدحدوح





وكانت قد قدمت النجمة شيريهان، واجب العزاء في الصحفي الفلسطيني حمزة الدحدوح، نجل المراسل وائل الدحدوح، الذي استشهد جراءقصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة، وقدمت التعازي لوالده، من خلال تغريدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكستويتر سابقًا.





وكتبت شريهان عبر حسابها على "إكس": "إنا لله وإنا إليه راجعون في حمزة الدحدوح، وإنك الصابر المحتسب وائل الدحدوح، رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، حسبك وحسبنا الله ونعمة الوكيل".





آخر أعمال كندة علوش





ويذكر أن آخر أعمالها هو الفيلم الروائي السوري نزوح للمخرجة سؤدد كعدان بطولة كندة علوش وسامر المصري في سينما زاويةللأسبوعالثاني على التوالي، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري على عروض الفيلم في الأسبوع الأول، إذ انطلق الفيلم تجاريًا يوم 30 أغسطس.

وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة،لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.