لهذا السبب.. الكابتن ماجد يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الكابتن ماجد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء سلسلة كابتن ماجد اليابانية إلى الأبد، فالشخصية بالأساس اسمها الكابتن "تسوباسا"، وهو الاسم الأصلى الذى تحول إلى "ماجد" فى العربية، وهو ضمن شخصيات "المانجا" اليابانية، التى بدأت قبل 43 عاما فى اليابان، حيث قالت دار النشر فى طوكيو Shueisha Inc، إن يويتشى تاكاهاشى مؤلف المسلسل، سينهى سلسلة المانجا التى تصور شخصية تسوباسا، معجزة كرة القدم، فى العدد الأخير من مجلة Captain Tsubasa Magazine Vol. 20، والذى سيصدر فى أوائل أبريل.

انتهاء سلسلة كابتن ماجد اليابانية إلى الأبد

وقال تاكاهاشى على منصة X للتواصل الاجتماعى إن لديه فكرة تقريبية عن الكيفية التى ستنتهى بها قصة الكابتن تسوباسا، ولكن قد يستغرق الأمر 40 سنة أخرى أو أكثر لتحقيق الأفكار فى تنسيق المانجا وشعر أنها غير واقعية، قائلا "عمرى الآن أكثر من 60 عاما ومن المؤكد أن جسدى يشعر بالتقدم فى السن، بسبب هذا الانخفاض فى القوة البدنية والتغيرات فى بيئة الرسم الناجمة عن الموجة الأخيرة من الرقمنة، تباطأت وتيرة رسم المانجا مقارنة بالماضى"، موكدا إنه سيفكر فى إنتاج المزيد من قصص تسوباسا بشكل مستمر بتنسيق قصة مصورة تقريبية يُطلق عليها على نطاق واسع الاسم فى صناعة المانجا، حيث أن تسوباسا كان مصدر إلهام لكثير من اللاعبين مثل زيدان ومبابي وميسى.

تاريخ ظهور الكابتن ماجد

صدرت السلسلة أولًا عام 1981 على يد يوتشي تاكاهاشي، وحققت شعبية كبيرة وقتها، وحكت قصة البطل تسوباسا اوزورا «Tsubasa Ozora» الذي يحلم أن يكون اللاعب رقم واحد في العالم، لم تخل سلسلة كابتن تسوباسا- شأنها شأن أي إينمي آخر- من الخيال الياباني الواسع، حيث ستجد الكثير من الضربات القوية جدًا والتي من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع، مثل ضربة الكابتن هيوجا التي يستحيل على الحارس مسكها، وأحيانًا تمزق شباك المرمى. ومع الشعبية التي حققها الكابتن تسوباسا في اليابان، أيضًا حصل على الشعبية نفسها في دول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وفي عالمنا العربي، يتكون هذا الإنيمي من 128 حلقة ويسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «اوزورا تسوباسا» يعني: «أجنحة السماء الزرقاء») أو «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة نيشيزاوا ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم. ينتهي الأنمي بحصول اليابان (منتخب العرب في النسخة العربية) على كأس العالم للشبان دون 17 سنة، أنتجت نسخة عربية لهذا الإنيمي سنة 1990 بدبلجة أردنية حتى الحلقة 55 بأسماء عربية، ثم بدبلجة سورية تحت اسم «الجزء الثاني» غطت باقي الحلقات الـ 73 حلقة من 56 إلى 128 واحتفظت بالأسماء المعربة نفسها.