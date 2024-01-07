برسالة غامضة.. شيماء سيف تثير الجدل حول انفصالها عن زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل حول انفصالها عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر، بعد زواج دام أكثر من 6 سنوات، إثر مشاركتها لمنشور غامض يتضمن الطلب من الرجال أن يسرحوا زوجاتهم بإحسان، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت شيماء سيف ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام يحتوي نصا من أحد المطبوعات يقول: إن لم تستطع أن تكون لها زوجًا، فكن رجلًا، وإن ثقلت عليك الرجولة، فكن إنسانًا، فإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك، فسرحها بإحسان،حتى تنعم بحياتها بعيدًا عن قلبك، الذي هد روحها وسلبها أمانها.









حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر





وترددت شائعات في وقت سابق حول انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر، حيث انتشرت هذه الأنباء منذ عامين، لكنهاحرصت على أن تنفي كل التكهنات، وجاء ردها، عبر برنامج et بالعربي، بالرفض التام على التعليق على هذه الشائعة، لأن الرد عليهايجعلها تنتشر بشكل أكبر.

وفضلت شيماء سيف أن تترك الأمر والأيام، تكشف الحقيقة دون الحاجة للتأكيد أو النفي، كما أكدت خلال لقائها التلفزيوني، أن علاقتهابزوجها جيدة، وكل شيء بينهما بخير.

وأشارت إلى أنها ذهبت معه لتلقي لقاح فيروس كورونا، خوفًا عليه من إصابته بهذا الفيروس اللعين.









أحدث أعمال شيماء سيف





وكانت قد تعاقدت الفنانة شيماء سيف مؤخرًا على المشاركة في أحداث مسلسل "شغل فنادق" مع الفنانين عمرو يوسف، وروبي.





تدور أحداث العمل حول فتاة صعيدية تلجأ إلى الحيلة، والنصب من أجل الثراء السريع، وتحدث المفاجأة عندما تلتقي برجل يقومأيضًابعمليات نصب مما يقربهما، وتنشأ بينهما علاقة قوية تحدث من خلالها العديد من المفارقات المختلفة التي تدور في إطار تشويقي لايخلومن الكوميديا.

يشارك في البطولة أحمد مالك، أحمد فهيم، ريم سامي، وجاري اختيار باقي أبطال العمل، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار وإخراجمحمدسامي، ومن المقرر أن يدخل العمل السباق الرمضاني المقبل.





المسكوت عنهم





كما تعاقدت النجمة شيماء سيف على المشاركة في بطولة المسلسل الكويتي الجديد “المسكوت عنهم”، المقرر عرضه خلال موسم رمضانالمقبل 2024.





المسكوت عنهم من بطولة الفنان عبدالله بوشهري، والفنانة شجون الهاجري وليالي دهراب وآخرون، ومن تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبدالله.









آخر أعمال شيماء سيف





يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف هو مسلسل 1000 حمدلله على السلامة وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2023 وقامببطولتهعدد كبير من الفنانين منهم يسرا، شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وعدد آخر من الفنانين.