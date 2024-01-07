نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي ينجح في تحقق حلم الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة بـ "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحمد العوضي فنان يحمل من مقاييس النجومية ما تجعله الخيار الموفق دائما للمخرجين، منذ بداية ظهوره الأول في عالم الفن ولفت أنظار العديد ولما لا فهو من مدرسة النجم الراحل نور الشريف.

لكن ذكاء العوضي وموهبته جعلت منه نجم جمهور من الطراز الأول، ولعل أهم ما يميز العوضي عن غيره من النجوم أنه الأكثر تفاعلًا مع جمهوره، لدرجة جعلت الجمهور يطلق عليه العديد من الألقاب وكان أبرزها "ابن البلد".

فيلم الأسكندراني

فبعد أن قدم العوضي عدد من الأعمال والشخصيات الدرامية الناجحة ونجح في كسب ثقة الجمهور، قرر الدخول في عالم السينما وهو العالم المفضل والأصعب على بعض النجوم، وعندما قرر خوض أول بطولة سينمائية حرص على خوض هذه المغامرة بالطريقة الصحيحة.

وجاءت هذه المغامرة من خلال فيلم "الأسكندراني" إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وعلى حسب ما قالت ابنته نسرين عكاشه إنه الحلم الأهم والأكبر لوالدها الراحل وكان يتمني أن يخرج للنور، ولا يغيب عن البعض الحب الكبير الذي يكنه الراحل اسامه أنور عكاشه للأسكندرية وظهر في العديد من الأعمال التي قدمها.

وقدم العوضي خلال الفيلم شخصية بكر الأسكندراني، هذه الشخصية التي تمثل العديد من الشباب وقت حقبة الثمانينات، وساعد العوضي في تقديمها ملامحه الحاد والجدية، طبيعته في الحركة والكلام، ملابسه أيضًا لعب دور مهم في الشخصية، والشيء الأكثر أهمية هي التشابه بين بكر والعوضي في الحفاظ على الهوية الرئيسيه والتي لم تتغير مع مرور الزمن والمستويات، كل هذه العوامل جعلت من الدور كأن الكاتب الراحل اسامه انور عكاشه كتبه خصيصا لأحمد العوضي.

فيلم الأسكندراني

واستطاع المخرج خالد يوسف أن يوظف العوضي بالشكل الصحيح خلال الفيلم واحداثه، جميعها عوامل جعلت الفيلم يحقق النجاح المطلوب منذ أول يوم عرض له، حيث انتزع صدارة شباك التذاكر بجدارة وحقق الفيلم أكثر من 4 مليون جنية خلال ثلاث أيام عرض.

تفاصيل فيلم الأسكندراني:

ويذكر أن يشارك في بطولة فيلم “ الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة والفنان القدير حسين فهمي والفنان محمد رضوان والفنان محمد صلاح آدم والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان محمود حافظ والفنان محمود الليثي والفنان خالد سرحان والفنانة إنتصار والعديد من الفنانين والفنانات، ومن إخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة.

فيلم الأسكندراني

أحداث فيلم "الإسكندراني"



وتدور أحداث فيلم "الإسكندراني"، في اطار اجتماعى مشوق، في مدينة الإسكندرية حول "بكر" أحمد العوضي، الذى يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكي" الذى يجسد دوره النجم عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.