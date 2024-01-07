نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة سعيد عن أحلام: "أنظف وأطيب النفوس التي عرفتها في رحلتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة المغربية سميرة سعيد جمهورها صور من كواليس الحلقة التي جمعتها مع الفنانة الإماراتية أحلام في برنامجها "ألف ليلة وليلة".









وعلقت سميرة سعيد على الصور قائلة: "لثاني مرة نشترك في عمل واحد، وفي كل مرة أكتشف بالإضافة لفنك ولجمال صوتك الذي يزدادعذوبة سنة بعد سنة، أتأكد من أنكِ من أنظف وأطيب النفوس التي عرفتها في رحلتي.. وسوف يظل مكانك ومكانتك كبيرة في قلبي"

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وتابعت قائلة:"حلقة ألف ليلة وليلة تعكس مدى الحب والمحبة والانسجام الكبير بيننا.. Love You"









آخر أعمال الديفا سميرة سعيد

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "إنسان آلى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيعوميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هانى ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية "إنسان آلى"

عالي متوترة ومتنشنة stress طول الوقت ببقى تحت ضغط و

ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا

عالي متوترة ومتنشنة stress طول الوقت ببقى تحت ضغط و

ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا

يا هفوق دي الوقت حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه

وأشوف مشاكلي إيه، يا إما هنتهي

لازم أفوق دي الوقت حالًا يا حسيب كل اللي فاضل يطير

طب هو فاضل كثير، أيوة فاضل كثير

عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني

(آه يا وداني حاجة مُتعبة (مُتعبة

الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش ثاني

(ما بترجعش ثاني حقيقة مرعبة (آه

عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي

ما خدتش بالي فات كم سنة

عالي إنسان آلي اتحولت أنا stress طول الوقت ببقى تحت ضغط و

يا هفوق دي الوقت حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه

وأشوف مشاكلي إيه، يا إما حنتهي

لازم أفوق دي الوقت حالًا يا حسيب كل اللي فاضل يطير

طب هو فاضل كثير، أيوة فاضل كثير

يا هفوق دي الوقت حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه

وأشوف مشاكلي إيه، يا إما هنتهي

لازم أفوق دي الوقت حالًا يا حسيب كل اللي فاضل يطير

طب هو فاضل كثير، أيوة فاضل كثير

دي الوقت حالًا

(أيوة فاضل كثير (أيوة فاضل كثير

دي الوقت حالًا









آخر أعمال أحلام





طرحت المطربة الإماراتية أحلام، أحدث أغانيها بعنوان "صوت الأنا"، ويعد الفيديو كليب أولى تجاربها في مجال الإخراج.





تفاصيل أغنية "صوت الأنا"





والأغنية من كلمات الشاعرة الكبيرة العالية، الحان ناصر الصالح، توزيع أسامة الهندي، ايقاع احمد العنوة، مكس جاسم محمد، ماسترماز.



