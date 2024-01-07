25 أبريل.. هيفاء وهبي مع إليسا في حفل واحد بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تلتقي الفنانة إليسا، مع الفنانة هيفاء وهبي والفنان سيف نبيل، في حفل غنائي كبير مشترك، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 28 ديسمبر الجاري.

أسعار تذاكر الحفل

وجاءت أسعار التذاكر ما بين 7 فئات، الأولى بـ 195 درهم إماراتي، والفئة الثانية بـ 295 درهم إماراتي، والثالثة بـ 395 درهم إماراتي، والرابعة بـ 495 درهم إماراتي، والفئة الخامسة بـ 750 درهم إماراتي، والسادسة بـ 1500 درهم إماراتي، والسابعة بـ 2500 درهم إماراتي.

فيلم It’s OK عن حياة إليسا

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ومن ناحية أخرى، تنتظر إليسا عرض فيلم يحمل إسم It’s OK، على منصة نتفليكس يوم 25 يناير الجاري، والذي يسرد تفاصيل حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، بالإضافة لفترة مرضها، وقصة الحب التي باءت بالفشل وتسببت في إصابتها بالاكتئاب، بالإضافة إلى استعراض ذكرياتها في المسرح، حيث إنها كانت ممثلة مسرح في البداية، قبل دخولها عالم الغناء، كما تطرقت لما تردد بشأن دفعها مبالغ مالية من أجل الحصول على جائزة world music awards عام 2010، كأفضل فنانة في المنطقة العربية.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

وبدأت هيفاء تصوير مشاهدها في فيلم جوري في الفترة الماضية، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ويشاركها البطولة كل من كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

اخر اعمال إليسا

والجدير بالذكر ان الفنانة إليسا، قد حققت 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال، كما طرحت مؤخرا أغنية "العقد "من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف، وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده.. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها.

