هالة صدقي تكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسل 'جعفر العمدة'

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت هالة صدقي عن مصير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، وذلك خلال لقائها ببرنامج حديث القاهرة، على قناة القاهرة والناس، وايضا كشفت عن رأيها في الفنان الراحل أحمد زكي.

مصير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة

وقالت 'هالة'، 'شخصية صفصف في مسلسل جعفر العمدة استحوذت على قلوب الجمهور، ولن نقدم الجزء الثاني من العمل في موسم رمضان المقبل وإن قدمناه سيكون في الموسم بعد المقبل، ولكن احتمال ميبقاش فيه جزء ثاني خالص'.

هاله صدقي تكشف عن رأيها في تشبيه محمد رمضان بـ أحمد زكي

وعلقت ‘صدقي’، على فكرة تشبيه محمد رمضان بـ أحمد زكي قائلة: ‘حرام إننا نقارن محمد رمضان بـ أحمد زكي، ومينفعش لأن زكي صاحب تاريخ طويل ومتنوع في أعماله الفنية، أما رمضان فمازل شابًا ولم يلعب كل الألوان الدرامية، ومينفعش نقارن أحمد زكي بأي حد، أنا أحب محمد رمضان جدًا على المستويين الشخصي والفني، وتحقيقه لهذا النجاح والجماهيرية الكبيرة في سنه الصغير يعد شئ عظيم، ولكن أحمد زكي عمل لسنوات طويلة من أجل كسب هذه الشعبية الكبيرة في النهاية’.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول رجل يبحث عن نجله المختفي منذ 19 عامًا، مما يدخله في العديد من الأزمات والصراعات مع تتابع الأحداث، جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد فهيم، جوري بكر، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، ولمى كتكت، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وأخرجه محمد سامي.

أحدث أعمال هالة صدقي

ومن ناحية أخرى، تنتظر هالة صدقي عرض فيلمها الجديد الملكة خلال الفترة المقبلة، الفيلم كان يحمل في البداية اسم كتف قانوني، قبل أن تستقر الشركة المنتجة له على الملكة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة أعمال نصابة تجسد شخصيتها هالة صدقي، ويشارك في بطولة العمل باسم سمرة، شيرين رضا، كريم عفيفي، دينا، وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال الفنانة هالة صدقي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي السينمائية، هو فيلم "آخر ديك في مصر"، الذي طرح عام ٢٠١٧، بطولة: محمد رمضان، ومحمد ثروت، ومي عمر، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وايضا شاركت في فعاليات موسم الرياض السعودي من خلال مسرحية صوابع زينب، والتي شاركت فيها إلى جانب الفنانة منة فضالي والفنان بيومي فؤاد والفنان عمرو عبد الجليل، والمطرب مصطفى حجاج في أولى تجاربه في عالم التمثيل، وحققت المسرحية نجاحات كبيرة خلال فترة عرضها في السعودية تحت إشراف رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ.

