نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلادها.. أزمات في حياة إيهاب توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل علينا اليوم ميلاد نجم جيل التسعينات وأبرزهم وهو الفنان إيهاب توفيق والذي ولد في مثل هذا اليوم 7 يناير عام 1966.

أزمات في حياة إيهاب توفيق

تعرض الفنان إيهاب توفيق، لانتقادات فترة وفاة والده وبعض المقربين له، وذلك بعد تداول مجموعة صور له أثناء إحيائه حفلًا غنائيًا بالعلمين الجديدة، لاعتقاد البعض أن الحفل تزامنًا مع يوم رحيل صديق عمره الفنان علاء عبد الخالق.

والانتقادات التي وُجهت لإيهاب توفيق كانت في غير محلها، حيث كان إحياءه الحفل في العلمين الجديدة، كان قبل وفاة علاء عبد الخالق بـ 3 أيام وليس يوم وفاته.

وتعد تلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إيهاب توفيق لمرمى الانتقادات، حيث لاحقته الأزمات والشائعات غير الصحيحة في كل مرة بعد وفاة المقربين له.

سبق وتعرض إيهاب توفيق لانتقادات لاذعة بعد إحيائه حفلًا جماهيريا بعد أيام من وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا متاثرًا بالاختناق جراء اندلاع حريق داخل فيلا إيهاب توفيق.

تعرض إيهاب توفيق لانتقادات بعد رحيل والده



وتعرض إيهاب توفيق، خلال هذه الفترة لانتقادات لاذعة وسخر البعض منه، بعدما أطلق لحيته على أبيه في الوقت الذي يغني ويرقص فيه، وأعرب مستخدمو مواقع التواصل عن استغرابهم، إذ بدت عليه علامات الانسجام، بينما رد آخرون بالقول إن حزنه في القلب وهو لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة والده.

وخرج إيهاب توفيق، عن صمته ورد على منتقديه، في تصريحات تليفزيونية، مؤكدًا أن الفنان لديه التزامات وعليه الوفاء بها، معلقا: من يتحدثون عن الحفل لا يعرفون شيئا عن التزمات الفنان وحياته، فقد كان عليّ الالتزام بإحياء الحفل وفق عقدي مع الشركة المنظمة.