نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة العيد ميلاد المجيد.. هكذا هنأ محمد حماقي الأقباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان محمد حماقي الأقباط بمناسبة العيد ميلاد المجيد، وكتب: “كل سنة وكل الأقباط بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يا رب عيد سعيد عليكم”.

محمد حماقي يحتفل بفوز الأهلي بـ كأس السوبر المصري

يذكر أن احتفل الفنان محمد حماقي مع لاعبي الأهلي بكأس السوبر المصري بعد فوزهم على نادي مودرن فيوتشر بنتيجة 4/ 2، وظهرت لقطات لحماقي من الملعب وهو يحتفل مع لاعبي الأهلي وهم محمود كهربا ورامي ربيعة وقام برفع كأس السوبر وسط تحية الجمهور له

محمد حماقي يحيي حفل ختامى كأس السوبر المصري

كما أحيا النجم محمد حماقي الحفل الختامي لمباراة نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، التي قامت بين النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي،نقلت المبارة على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقدم حماقي أكثر من أغنية خلال الحفل منها أغنيته الشهيرة أم الدنيا، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا نظرًا لجمهور حماقي الكبير في الإمارات ومشجعي النادي الأهلي.

تأجيل الجولة الغنائية لـ محمد حماقي في أمريكا

ومن ناحية اخري، أعلن محمد حماقي عن تأجيل جولته الغنائية في أمريكا تضامنًا مع أهالي غزة، وفي بيان للشركة المنظمة للجولة الغنائية عبر إنستجرام كتبت " ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة، وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذاكركم للمعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ".

آخر أعمال محمد حماقي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هي أغنية ايه السعادة دي، والتي طرحها في أغسطس الماضي، على يوتيوب، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، جيتار مصطفى أصلان، مكس وماتسر لويس باريرا، وتسجيل جيتار ستوديو دريم.