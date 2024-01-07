نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مكي يستعد لرمضان 2024 بمسلسل الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد مكي لخوض السباق الرمضاني 2024 بمسلسل الكبير اوى الجزء الثامن، وقد بدأ مؤخرًا فريق عمل المسلسل ببدأ تصوير المشاهد الأولى منذ عدة أشهر، ومن المقرر أن يقدم مكي في هذا الجزء.

أحمد مكي

فكرة مختلفة عن باقي أجزاء العمل السابقة، وخاصة أن تناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدي

وفي سياق آخر انضم عدد من النجوم للجزء الثامن من العمل أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، وغيرهم، كما كانت هناك بعض الشائعات عن استبعاد بيومي فؤاد لكن خرج مصدر من داخل العمل وصرح أنها مجرد شائعات فقط.

أحمد مكي

كما أكد المصدر إلى أن الفنان محمد سلام والفنان بيومى فؤاد، متواجدين في الجزء الثامن من “الكبير أوي” المقرر عرضه في موسم الرمضاني المقبل لعام 2024، ولا أحد منهما يلتفت لـ شائعات السوشيال ميديا، خاصة وأن كل واحدًا منهما له رأي شخصي خاص به لا علاقة له بأعماله الفنية.

أبطال مسلسل الكبير أوي:



ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبو سريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

أحمد مكى يعود للسينما بعد غياب:

ويذكر أن يعود مكى إلى جمهور السينما بعد فترة طويلة من غياب منذ تقديمه لفيلم "سمير أبو النيل"، ومن المقرر أن يبدأ في عمل جلسات العمل مع الفنانة إسعاد يونس،خلال الأيام القليلة المقبلة، ولاختيار الأبطال المشاركين معهم في العمل.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد مكي في تصوير الفيلم خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاؤه من تصوير الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي”، وذلك لانشغاله بشكل يومي في تصوير حلقات العمل، وبعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالعمل، والفيلم من المتوقع عرضه خلال موسم صيف 2024.