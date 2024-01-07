نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان نجم الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد رمضان لافتتاح حفل كأس الأمم الأفريقية 2024 بأغنيته الجديدة “عربي”، والذي سيقام في ملعب “الحسن واتارا” بأبيدجان، بداية من السبت المقبل.

وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عربي”، والذي يذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، والمقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وروج محمد رمضان، لأغنيته الجديدة حيث نشر البرومو التشويقي لها، وهو عبارة عن مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال..استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح”.

كلمات أغنية عربي

وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.

محمد رمضان يتعرض إنتقادات لأذعة بعد قبلته لفتاة كويتية

ومن جانب آخر، تعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات حادة من قبل جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة له برفقة فتاة كويتية تقبله، مما أثار رفض الجمهور.

وكتب محمد رمضان علي صفحته الشخصية موقع التغريدات "أكس": "طلبت تتصور وماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف إنها كويتية.. وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا".