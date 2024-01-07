نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية "عربي" محمد رمضان يفتتح حفل كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان محمد رمضان لحالة النشاط الفني بعد أزمة تعرضه لصدور حكم حبس سنة غيابي، في دعوة قضائية رفعها أحد المحاميين عليه بتهمة ترويج أخبار كاذبة على حساباته الشخصية، حيث يستعد لافتتاح حفل كأس الأمم الأفريقية 2024 بأغنيته الجديدة “عربي”، والمقرر إقامتها في ملعب “الحسن واتارا” بأبيدجان، بداية من السبت المقبل.

وشارك الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له برفقة أسرته في العاصمة السعودية الرياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: "جاهزين لافتتاح كأس أمم افريقيا ولا جاهزين لأغنية عربي ولا إيه يا رمضان !؟ ثقة في الله نجاح 2024".

وروج محمد رمضان، لأغنيته الجديدة والذي سيذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، حيث نشر البرومو التشويقي لها، وهو عبارة عن مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال..استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح”.

كلمات أغنية عربي

وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.

محمد رمضان يتعرض إنتقادات لأذعة بعد قبلته لفتاة كويتية

ومن جانب آخر، تعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات حادة من قبل جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة له برفقة فتاة كويتية تقبله، مما أثار رفض الجمهور.

وكتب محمد رمضان علي صفحته الشخصية موقع التغريدات "أكس": "طلبت تتصور وماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف إنها كويتية.. وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا".