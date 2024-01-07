نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هذا الشبل من ذاك الأسد".. نور النبوي يكتب شهادة ميلاده في "الحريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حياة كل فنان دور من الأدوار المميزة، استحق عليه جائزة أو إشادة من الجماهير. وتميز الفنان الشاب نور النبوي ببراعته دائمًا في تجسيد أي عمل يقدمه، فقد صنع مكانة مميزة وخاصًة في قلب الجمهور بإبداعه وصدق إحساسه وتلقائيته، وتمكن من خطف قلوب الجماهير، فقد استطاع خلال سنوات قليلة أن يحتل مكانة متقدمة على الصعيد السينمائي والتليفزيوني، وتمكن من حجز مقعده في مصاف النجوم رغم كونه في بداية مشواره الفني.

لعب نور النبوي أولى بطولاته السينمائية المطلقة، وصنع السهل الممتنع، فقد عبر عن أغلب شباب جيله وبرز الصعوبات التي تواجههم، من خلال فيلمه “الحريفة”، فقد حاز الفيلم في أولى أيام عرضه على إشادات واسعة من قبل الجمهور بالإضافة إلى التعليقات الإيجابية عن استقبال نور النبوي للجمهور أثناء العرض الخاص للفيلم.

نور النبوي ينافس أحمد العوضي ومحمد إمام في شباك التذاكر

"هذا الشبل من ذاك الأسد" و " من شبه أباه فما ظلم" أبرز التعليقات على موهبة النجم نور النبوي، فموهبته الفائقة زالت أي شُبهات عن وجوده في المجال بسبب والده النجم الكبير خالد النبوي، بل أثبت أن "ابن الوز عوام" وأصبح أحد النجوم المنافسين في شباك التذاكر، أمام النجوم محمد عادل إمام وأحمد العوضي، ويصبح خلال يومين في المرتبة الثالثة بقائمة الإيرادات ويحصد أكثر من 746 ألف جنيه، ليقترب من كسر حاجز المليون جنيه في ثالث أيام عرضه، حيث يتبقى له آلاف قليلة للوصول للمليون.

نور النبوي يتفوق على نجوم الشباك بـ "الحريفة"

ورغم أن أبطال فيلم "الحريفة" مجموعة من الشباب إلا انهم استطاعوا ان يتفوقوا على كبار النجوم، مثل النجمة إسعاد يونس عن فيلمها "عصابة عظيمة"، و النجمين آسر ياسين و أمينة خليل عن فيلم "شماريخ "، والنجم سيد رجب عن فيلم "أنا وابن خالتي"، كذلك الفنانين خالد الصاوي وشريف منير عن فيلم" ليه تعيشها لوحدك".



ويعد فيلم "الحريفة" تجربة استثنائية مرحة اعتمدت على عنصر الشباب لمناقشة أحداث الملاعب في كرة القدم بطريقة طريفة، وكيفية تحقيق الفوز في الدقائق النهائية من عمر المباراة، وأعاد "الحريفة" تجربة "صعيدي في الجامعة الأمريكية" إلى الأذهان من خلال المغامرة بمجموعة من النجوم الشباب.

أحداث فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”





يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية ، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.