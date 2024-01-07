نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم "حالة خاصة" و"حلم حياتي" من مسلسل " إلا أنا".. أعمال ناقشت مرض التوحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت الأعمال الفنية في الآونة الآخيرة الضوء على بعض القضايا المتعلقة بالأمراض الصحية وناقشتها من خلال عدة أعمال بارزة تركت بصمة داخل الجمهور مثل مرض الزهايمر الذي ناقشته من خلال مسلسل الفريدو، ومرض التوحد الذي تناولته في العديد من الأعمال الفنية سواءً كانت سينمائية أو درامية وفي هذا التقرير نستعرضلكم أهم الأعمال التي ناقشت مرض التوحد.









مسلسل حالة خاصة





ويعد مسلسل حالة خاصة هو أحدث وأبرز الأعمال التي تناقش مرض التوحد، تدور أحداثه، حول شاب مصاب بمرض التوحد ومتفوق فيدراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصة ويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدمللتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع في حب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة.









حكاية "حلم حياتي" مسلسل "إلا أنا"





وتقدم مايان خلال أحداث المسلسل دور خديجة الشابة صاحبة الـ19 عامًا المصابة بالتوحد والتي تحلم بدخول المعهد العالي للفنونالمسرحية وأن تتغلب على هذا الاضطراب وتصبح ممثلة مشهورة، كما يسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملهم مع حالة خديجةوالدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها.

اهتمام «مايان» بتفاصيل مرض التوحد انعكست على أداءها التمثيلي حيث كشفت العديد من العلامات المصاحبة للتوحد منها تجنبالتواصل البصري مع الأشخاص، صعوبة التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه أو لهجة الصوت، الانفعال الزائدمن المزاح، التفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم.





مسلسل سارة





تدور أحداثه حول فتاة تدعى "سارة" توقف نموها الذهني في الطفولة، وعادت إلى المرحلة الجنينية، فتدخل في غيبوبة طويلة لعدة سنوات،بسبب معاناتها من مشاكل نفسية نتيجة لظروف قاسية عاشتها في مرحلة الطفولة.





فيلم ألبوم صور





الفيلم يرتكز على فئة التوحد، وتدور أحداثه حول خالد المصور الفوتوغرافي الذي يعاني من مرض "التوحد" والذي يقطن مع شقيقته "داليا" التي يعتمد عليها في كل شيء في حياته، ويتناول الفيلم تعامل المجتمع مع هذه الفئة ونظرتهم إليهم.

"ألبوم صور" من بطولة إيمان أيوب، وحمدي ندا، وعلاء عزت، وهو من تأليف وإخراج نورهان متولي.













فيلم التوربيني





وتدور أحداث الفيلم حول حول الشاب محسن "أحمد رزق" المصاب بالتوحد تحدث بينه وبين شقيقه الأكبر كريم "شريف منير" العديد منالمواقف من بعد وفاة والديهما ومشاكل فى الميراث.





فيلم الحرامي والعبيط

يعد أخر أعمال الفنان خالد صالح السينمائية التي تعاون فيها مع الفنان خالد الصاوي، صديق المشوار، واستطاعوا أن يقدموا معًا هذاالفيلم، وتدور أحداثه حول رجل يعاني من صعوبة في التواصل بشكل طبيعي مع الآخرين، ويأتي الصاوي في دور صلاح ويعمل علىاستغلاله، وهو الأمر الذي نشاهده كثيرًا، واستطاعت السينما تسليط الضوء عليه.