نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفيد أم كلثوم: كوكب الشرق تخص أهلها والتوقيع باطل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية تطورات كبيرة في قصة الحقوق الملكية لصوت أم كلثوم وأعمالها بين جمعية المؤلفين وصوت مصر ومحسن جابر.

وقال عدلى سمير، حفيد أم كلثوم، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طائل مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع عبر شاشة 'صدي البلد': 'إن لم يحصل أحد على أي توقيع أو إذن من ورثة أم كلثوم الحقيقيين، وأن الإمضاء التي يتحدثون عنها فهمي باطلة وغير صحيحة".

عدلى سمير

تصريحات عدلي سمير:

وأضاف ‘عدلي’: "ورثة أم كلثوم زوجها حسن الحفناوي وشقيقتها وشقيقها الشيخ خالد وأنا حفيده، والخلاف الذي حدث بين صوت القاهرة ومحسن جابر بسبب حقوق الملكية الفكرية وتراثها فهم يعلمون جيدا، بأنهم لم يحصلون على الأداء العلني من الورثة الذين من حقهم بيع الأداء الفكري".

وتابع ‘سمير’، "أم كلثوم تخص أهلها علشان كده بيحصل خلاف.. هما الاتنين اشتروا بالباطل".

وعن انفعال عمرو مصطفى خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس داخل مبني نقابة الصحفيين قال عدلى: "أم كلثوم لم توقع عقد أو تنازل والإمضاء باطلة وهى لم تبيع تركتها لأحد، بتتكلم عن إمضاء طيب ازاى إمضاء أم كلثوم وبتقولوا انكم اشتريتوا الملكية الفكرية في التسعينات".

عدلي سمير يوضح حقيقة جيهان الدسوقي:

وتحدث عدلى خلال المكالمة عن السيدة جيهان الدسوقي التي تتحدث باسم السيدة أم كلثوم وقال: "جيهان الدسوقي اللي بتتكلم باسم أم كلثوم هي من أحفاد إبن أختها من عائلة تانية وبتقول هي قريبتي ومن الممكن أن يكون في تفاوض معاها لأنها مقيمة في القاهرة، لكن إحنا قاعدين في بيت الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم اللى مولود فيه".

ام كلثوم

وأضاف: "معظم مقتنيات السيدة أم كلثوم موجودة في قصر المانسترلي حاليا، ولكن بعض من مقتنيات أم كلثوم سُرقت على يد العاملين في الفيلا الخاصة بها من قبل الحارس والخادمات التي يساعدها في المنزل.

أزمة الملكية الفكرية لأم كلثوم

يذكر أن المشكلة قائمة منذ سنوات بين أهل السيدة أم كلثوم وجمعية المؤلفين وصوت مصر محسن جابر حول الملكية الفكرية لأم كلثوم، وأحقية كلا منهم فيها ولم يصل الأطراف حتي هذا الوقت إلى حل لإرضاء جميع الأطراف.