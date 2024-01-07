نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'ما بين الحيطان'.. رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان رامي صبري موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بأغنيته الجديدة “ بين الحيطان” وحصدت أغنيته المركز الثالث وحققت ٣٧١ الف مشاهدة وذلك بعد نزولها ب ٣ أيام.

بين الحيطان

كلمات أغنية “ بين الحيطان”

و إليكم متابعي دوت الخليج الفني كلمات أغنية “ بين الحيطان”:

وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش