نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بين الحيطان" لـ رامي صبري تواصل تقدمها وتحتل المركز الثالث على "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر اسم الفنان رامي صبري تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة “بين الحيطان”، والذي طرحها تزامنًا مع بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

طرح النجم رامي صبري أغنية “بين الحيطان” على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية بعد أن أطلق 4 أغنيات يوم الخميس الماضي كأول دفعة من أغاني ألبومه الجديد، واحتلت الأغنية المركز الثالث ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ نصف مليون مشاهدة في أقل من ثلاث أيام من طرحها.

تفاصيل أغنية “بين الحيطان”

وجاءت أغنية رامي صبري باسم «بين الحيطان» وهي الأغنية الثانية من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.



آخر أعمال الفنان رامي صبري

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري، هي أغنية ملك الفرفشة من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر شندي وخليل، وايضا طرح أغنية «كعبك عالي»، التي تعد أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023، ويتعاون رامي في الاغنية مع عدد كبير من صناع الموسيقي، أبرزهم، الشاعر تامر حسين للكلمات، من ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمداوي، وتصوير خالد فضة.