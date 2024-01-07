نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'لفت الأيام ودارت'.. عصام صاصا يتصدر المركز الأول على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مؤدي المهرجانات عصام صاصا الشهير بالكروان المركز الأول عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بعد تحقيقه مليون و٤٢٧ ألف مشاهدة بمهرجان “ لفت الأيام ودارت” وذلك بعد طرحها منذ ٨ أيام عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب.

عصام صاصا

كلمات مهرجان “ لفت الأيام ودرات ”

أيام ملل خنقه وزعل والدنيا بتجرح فيا



قلبي اتقفل لما اتخزل من اقرب ناس نحوا



بكدب وبقول شده وهتزول ومسيرها تضحك ليا



بس انا ف هموم ودموع علطول ولا حد حاسس بيا



كلو كان مظبوط وكويس



قبل لما نعاشرو كويس



الصحاب مبقتش تميز



كلها بوشين



اللي مني عليا منفسن



لو فرحت الاقيه متعكنن

من ورايا تعابين



عمال بلبس صدمات وهموم وحجات ولا ف الحسبان



كل اما بفوق برجع مخنوق وبقيت دايما قلقان



زي اما يكون مدعي عليا اني افضل علطول زعلان



مبقتش بخير كتر التفكير خلاني مبقتش بنام



الظروف شدت عليا



بينت نيتكم ليا



انتو كنتو زمان نحوا



من اجل مصالحكو



م الزعل علي نفسي بدمع



احساس انك منسي بيوجع



دا الزمان لو بيا هيرجع



انا عمري ما اختاركو



بعد اللي عملتو معاكي دا كلو طلعتي بجد لئيمه



قلبي كسرتيه م اللي عملتيه مبقاش في حته سليمه



ازاي حبيتك دنتي بجد الحب معاكي جريمه



الزعل غير ملامحي



والظروف مكانتش ف صالحي



كلو بيا خلاص مضحي



ولا حد باقي عليا



هو مين كان خد بيدي



كلو سابني احتاس لواحدي



هي شده مسيرها تعدي



ياللي شمتو فيا



كل اللي كان ف قلوبكو بان اول ما بعدت عنكو



الحمدلله الواحد فرحان ان انا مبقتش مابينكو



كنت مفكركو صحاب جدعان وبقول اني مليش غيركو



مع اول شده لقيتكو اونطه عرفت خلاص حقيقتكو



اللي شيلتو ف وقت ضيقتو



وقت ضيقتي خلع بطريقتو



هو مين احتاجني وسيبتو



كنت صاحب الكل



واما جيت احتاجت ليكو



بانت القسوه اللي فيكو



ياللي عني انتو اتخليتو



بعدي هتشوفو زل



عينهم مشافتش لكن لسانهم غاوي يخترع دايما



بيقولو عليا حجات اول مره اسمع عنها اصلا



فعلكو كداب طبعكو غلاب عمركو ماهتنضفو ابدا



حوارتكو كتير دنتو التحوير ورسينو ابا عن جدا



لفت الايام ودارت



والصحاب الناقصه غارت



كلها ف شدتي طارت



بس مش زعلان



دا اللي غار وفر مكانو



يعني مش هزعل عشانو



ايوه عادي عليا هانو



عشان مش جدعان

