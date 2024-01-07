دنيا بطمة عن قضيتها حمزة مون بيبي: "كلنا سواسية أمام القضاء المغربي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن قضيتها الشهيرة بقضية حمزة مون بيبي، قبل انطلاق الجلسة غدًا الإثنين الموافق 8 يناير.

وكتبت دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: “غدًا جلسة المشتكى بها، وفي كل مرة تتهرب من التبليغ لعدم الحضور، لماذا الهروب من القضاء لي مدايرش كيواجه مدیرش متخافش كيفما، واجهنا إحنا لست فوق القانون وماشي عيب تكوني متهمة إلى أن تثبت إدانتك وخصوصًا إذا ماشي بشهادة زور، بالدليل والبرهان ولا أنتي مواطنة مغربية VIP”.

وأردفت دنيا بطمة قائلة:"كلنا سواسية أمام القضاء المغربي، والذي يتطاول لحد الآن وهو صديقك المقرب ولا زال مستمرًا في سب والقذف والتشهير وحتى في أشياء لا تعنيه فقط، وأنا مصممة على المطالبة بحقي، ومراوغتكم وهروبكم من القضاء أكبر دليل أنكم خايفين من المواجهة".

طليق دنيا بطمة يوجه لها رسالة قاسية

وفي سياق متصل رد محمد ترك طليق الفنانة دنيا بطمة، عبر بث مباشر على حسابه الرسمي بتطبيق تيك توك على اتهامتها له قائلًا: “9 سنوات استحملتك بقرفك وسخافتك، من حياتك ودنيتك وكل الأشياء اللي تخطر على بال الكفار.. كنت بقولهم إني على أمل إنك تتغيري.. إيه الأخبار اللي عندك عشان أبيعهالك، زي إنك رايحة حفلة، ما أنتوا مفاضيح، أنتي كدا كدا بتفضحي روحك فين ما تحركتي”.

وأكمل محمد ترك، قائلًا: “أبيع أخبارك لمين؟، أنا معرفش أسماء الناس اللي بتتكلمي عليهم.. بخجل إني حتى أقول اسمك بين الناس، ودي المرحلة اللي مؤخرًا وصلت ليها، نقيتك وخليتك تتعرفي على أمراء وشعراء وناس ليهم قيمة مكنتيش تعرفيهم”.