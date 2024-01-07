عمرو محمود ياسين يواسي وائل الدحدوح: "رمز الصمود والعزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان عمرو محمود ياسين على مواساة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح في وفاة نجله الأكبر الذي ارتقي صباح اليوم الجمعة.

منشور عمرو محمود ياسين:

وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وكتب:" رمز الصمود والعزة والتضحية وائل الدحدوح".

تضامن السوشيال ميديا مع مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح:

وقد تضامن رواد مواقع التواصل الإجتماعي وفنانيين واعلاميين مع مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح بعد ارتقاء ابنه الأكبر، وخاصة أنه منذ شهر قد فقد أبناءه وزوجته وحفيده، فهو صاحب الجملة الشهيرة "ينتقموا منا في الأولاد معلش".

وائل الدحدوح

آخر أعمال عمرو محمود ياسين:

وفي سياق آخر قد كشف من قبل السيناريست والمؤلف عمرو محمود ياسين عن حقيقة الاقتباس من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفي محمود في مسلسلاته الأخيرة الفريدو وما تيجي نشوف، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب قائلا: “بالنسبة لقصة مسلسل ”ألفريدو وقصة مسلسل ما تيجي نشوف والقصة القادمة عيشها بفرحه القصص دي يا جماعه من تأليفي وكتابتي وورشة الكتابة وليست قصص أو روايات من تأليف د.مصطفي محمود.. كتاب ٥٥ مشكلة حب ليس كتاب قصص أو روايات بل رسائل كتبها اصحابها لأخذ رأيه في مشاكل اجتماعية تخصهم آنذاك وهو قام بالرد عليهم".

وأضاف: "نحن نستلهم من تلك القضايا المثارة بالكتاب قصصنا فا مثلا احدى الرسائل تدور حول فكرة الشك. لتكن قصة ما تيجي نشوف.. أو عن صلة الرحم بنلاقي قصة ألفريدو.. وهكذا.. عشان ناس كتير فاكرة ان دي قصص كتبها الدكتور مصطفى محمود.. وانا بحول لنص درامي وهذا غير حقيقي.. لذا وجب التنويه".

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟

ويذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو مأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.