نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفى عن أزمة أم كلثوم: "هدخل لمصر ثروة قومية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المطرب والملحن عمرو مصطفى بالتعليق على أزمة تقديمه أغنية “افتكرلك ايه” لـ أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي عرضه لكثير من الانتقادات.

وقال عمرو مصطفي في تصريحات أثناء حضوره مؤتمر صحفي لجمعية المؤلفين والملحنين الذي أقيم أمس في نقابة الصحفيين، تحت عنوان “حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر”، إن حقوق الملكية الفكرية تعد ثروة قومية كبيرة، معلقًا: “حقوق الملكية الفكرية زي قناة السويس وهدخل لمصر ثروة قومية كبيرة”.

ورد “مصطفى”، أمس خلال المؤتمر الصحفي، بعد مواجهة أحد الحاضرين للدكتور مدحت العدل، مدعيًا أن شركة صوت القاهرة تملك حق التوزيع فقط وليس التسجيلات، وأن أم كلثوم كانت تنتج لنفسها، ولم تكن تابعة لشركة صوت القاهرة.



مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين

حرص عمرو مصطفى على حضور المؤتمر برئاسة الدكتور مدحت العدل، لحسم حقوق الملكية لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك داخل مقر نقابة الصحفيين.

وحضر المؤتمر الصحفي العديد من الصناع بجانب عمرو مصطفى والدكتور مدحت العدل، منهم المحامي حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية، والملحن شريف حمدان والشاعر مصطفى مرسي، والملحن شريف حمدان.

انفعال عمرو مصطفى

وقال عمرو مصطفى أثناء المؤتمر الصحفي، إنه من الضروري أن تتحكم جمعية المؤلفين والملحنين في المصنفات الفنية، وأن يكون للمؤلف والملحن تصريح بالعمل الفني، مضيفًا “أن رأي الدكتور الراحل مصطفى محمود صائب في أن تراثنا يُباع”، قائلًا: “مبعملش تنازلات لحد بقالي 4 أو 5 سنين، وأتمنى يعملوا قوانين الملكية الفكرية، ديه ثروة البلد والبلد محتاجة الفلوس والدولارات ديه، والإنتاج الموسيقي بيدخل دولارات”.

وأضاف:عمرو": “لما عملت أغنية أفتكرلك إيه كنت متخيل كملحن إني أعمل أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، وفجأة لقيت هجوم رهيب خلاني اكتئب وأقعد في البيت 4 شهور مش مصدق اللي حصل، رغم إن فيه أغنية تانية فيها إيحاءات مسمعتش حد طلع اتكلم عنها”.

وانفعل عمرو مصطفى بشكل كبير بعد سؤال أحد الحاضرين بأن ملكية أغاني أم كلثوم ليست لشركة صوت القاهرة، مشيرًا إلى “أنها كانت تنتج لنفسها وليست تابعة لشركة صوت القاهرة”، ليجيبه عمرو مصطفى منفعلًا: “أم كلثوم ماضية على تسجيلاتها لشركة صوت القاهرة، وفيه مستند تم عرضه وعاوز أنهي القضية ديه قدام القاضي وأروح للنائب العام، يعني مثلًا بعد ما أموت وعامل تنازل في الشهر العقاري تطلعوا تكذبوا الورق وإمضتي؟”.