نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس عز الدين: "العيب في الجمهور ولحم أكتافي من خير أهل أمي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت المطربة إيناس عز الدين ضيفة على برنامج "free time" تقديم الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير والذي يعرض كل جمعة من كل أسبوع على شاشة قناة هي.

إيناس عز الدين تكشف سبب قلة الأعمال الفنية

وكشفت عن سبب قلة الأعمال الفنية للمطربين وقالت: العيب مش فينا العيب في الجمهور لإنه دبحني وذبح نجوم كتير بسبب بنعمل نسب مشاهدة عالية لناس يغنوا ولا صوت ولا منظر !.

وأضافت: وفي نفس الوقت مطرب عنده صوت جميل وموهبة بجد ولكن مفيش حد بيديله اهتمام ولا حد يعمل شير ومطالب يدفع فلوس كتير دعاية للأغنية ويا تنجح يا ماتنجحش فده ظلم لينا طبعًا.

إشادة إيناس عز الدين بأغنية مخصماك

وصرحت المطربة إيناس عز الدين عن أكتر أغنية نالت إعجابها وقالت: أكتر أغنية عجبتني الفترة دي وتستاهل فعلًا التريند أغنية "مخصماك " للمطربة نوال الأغنية فكرتها جميلة والملحن والكلمات مختلفة فتستاهل التريند فعلًا.

ووجهت رسالة للمطربة نوال وقالت: شدي حيلك في اختيار الأغاني اللي جاية لإن أغنية مخصماك نجحت وكسرت الدنيا هتحط على أكتافك عاتق كبير إن الناس مش هترضا بمستوى أقل في الأفكار.

خلافات إيناس عز الدين العائلية

وتحدثت إيناس عز الدين عن سبب الخلافات العائلية لأسرتها وقالت: مين فينا معندوش قرايب عقارب وأنا كل اللي أعرفه عن أهل والدي إنهم أكلوا ورثي ومعرفش عنهم أي حاجة تانية.

وتابعت: لكن أهل والدتي أفضالهم عليا كتير وعمري ما أوفيهم حقهم عليا لحد ما أموت ولحم كتافي من خير أهل والدتي ولو أطول أعمل لجدتي تمثال في كل ميدان هعمله على كل شيء حلو عملته معايا لإن هي اللي مقوياني.

مواعيد برنامج free time

برنامج "free time" تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي يوم الجمعة وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.