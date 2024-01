نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة وصول "سيلينا جوميز" للسجادة الحمراء بحفل جوائز "جولدن جلوب" 2024 (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

ونقلت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، لقطات من وصول النجمة سيلينا جوميز للسجادة الحمراء بمقر إقامة حفل الجوائز.

وضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، عن جائزة أفضل فيلم "موسيقي وكوميدي"، ترشح كل من فيلم “Barbie”، وفيلم “Poor Things”، وفيلم“American Fiction”، وفيلم “The Holdovers”، وفيلم “May December”، وفيلم “Air”.

وعن جائزة أفضل فيلم "أجنبي"، ترشح كل من فيلم “Anatomy of a Fall”، وفيلم “Io Capitano”، وفيلم “Past Lives”، وفيلم “Society of the Snow”، وفيلم “The Zone of Interest”.