لحظة وصول النجم "جاري أولدمان"  للسجادة الحمراء بحفل جوائز "جولدن جلوب" 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

ونقلت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، لقطات من وصول النجم "جاري أولدمان" للسجادة الحمراء بمقر إقامة حفل الجوائز.

وضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، ولجائزة جائزة أفضل سيناريو سينمائي، ترشح كل من، فيلم “Barbie”، وفيلم “Poor Things”، وفيلم “Oppenheimer”، وفيلم “Killers of the Flower Moon”، وفيلم “Past Lives”، وفيلم “Anatomy of a Fall”.