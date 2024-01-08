"آلي وونج" تحصد أفضل ممثلة بفيلم تليفزيوني أو مسلسل محدود من جوائز جولدن جلوب 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثلة "آلي وونج" لجائزة أفضل ممثلة بفيلم تليفزيوني أو مسلسل محدود.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من رايلي كيو عن دورها في مسلسل "Daisy Jones & the Six"، وبري لارسون عن دورها في مسلسل "Lessons in Chemistry"، وإليزابيث أولسن عن دورها في مسلسل "Love and Death"، وجونو تيمبل عن دورها في مسلسل " Fargo "، وراشيل وايز عن دورها في مسلسل "Dead Ringers"، وألى وونج عن دورها في مسلسل " Beef ".