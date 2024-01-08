رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "بحكي عليكي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان رامي صبري التريند الرابع بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" بأغنية "بحكي عليكي" من ألبوم "النهايات أخلاق" عبر قناته الرسمية بموقع الاغاني الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع، وأيضًا تصدرت تريند مواقع التواصل الإجتماعي وموقع "تيك توك".

وأغنية "بحكي عليكي" هي من كلمات أحمد علي موسي وألحان مدين وتوزيع أمين نبيل.

ماذا تقول كلمات أغنية "بحكي عليكي" لـ رامي صبري ؟

وملهاش طعم أيامي

بطيء الوقت مبيمشيش

وصوتك سامعة بوداني

كأنك جمبي مبعدتيش

وطول الوقت انا فاكرك بموت كل ما افتكرتك يادوب بالاسم بس بعيش

وأنا بحكي عليكي ساعات بتنزل دمعة من عيني

ويعلم ربنا إني خلاص هموت علشان وحشتيني

خلفتي الوعد كدا معقول مشيتي حبييتي سبتيني.

مبتكلمش غير عنك

واعيد في كلامي وافضل ازيد

وايه يا حبيبتي غير سيرتك يريح قلبي وانتي بعيد

قليل الحيلة وبعاني ماهو انتي تملي وحشاني

وفاكرك عمري يوم مانسيت

ماذا قال الجمهور عن أغنية "بحكي عليكي"

تحفة، بجد الألبوم فظيع، إزاي يا رامي وصلت ل إحساسنا كدة، أحزان رامي صبري غير بردو يا جماعة، ألبوم بطعم ألبوم حبيبي الأولاني كدة، كل الأغاني تحفة، إزاي مفيش ولا أغنية وحشة، جماعة أنا مش عارف ابطل اسمعها، أغنية روعة، بحكي عليكي ايه الحلاوة دي) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري، هي أغنية ملك الفرفشة من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر شندي وخليل، وايضا طرح أغنية «كعبك عالي»، التي تعد أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023، ويتعاون رامي في الاغنية مع عدد كبير من صناع الموسيقي، أبرزهم، الشاعر تامر حسين للكلمات، من ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمداوي، وتصوير خالد فضة.

كلمات أغنية كعبك عالي

وتشمل كلمات أغنية كعبك عالي الأتي: «من يومي بحبك من يومي، وإنت اللي بِتحليلي يومي، من يومي بحبك من يومي، وإنت اللي بِتحلي لي يومي، في حد وإنت معاه، تنسى الحياة وياه، قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا إنتَ كعبك عليّ، جامِد وأكدت لي، حظي جيه من السما يوم ما قربت لي، إنتَ كعبك عليّ، جامِد وأكدت لي، حظي جيه من السما يوم ما قربت لي