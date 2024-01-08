نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ستيفن يون" يحصد أفضل ممثل بفيلم تليفزيوني أو مسلسل محدود من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثل "ستيفن يون" لجائزة أفضل ممثل بفيلم تليفزيوني أو مسلسل محدود.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من مات بومر عن "Fellow Travelers"، وسام كلافلين عن "Daisy Jones & the Six"، وجون هام عن "Fargo"، وودي هارلسون عن "White House Plumbers"، وديفيد أويلوو عن "Lawmen: Bass Reeves"، وستيفن يون عن "Beef".