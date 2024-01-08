نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إليزابيث ديبكي" تحصد أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل تليفزيوني من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثلة "إليزابيث ديبكي" لجائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل تليفزيوني.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من إليزابيث ديبيكي عن مسلسل "The Crown"، آبي إليوت عن مسلسل "The Bear"، وكريستينا ريتشي عن مسلسل " Yellowjackets "، وجي سميث كاميرون عن مسلسل "Succession "، وميريل ستريب عن مسلسل " Only Murders in the Building "، وهانا وادينجهام عن مسلسل "Ted Lasso".