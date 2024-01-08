نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ماثيو ماكفاديان "٨ يحصد أفضل ممثل مساعد بمسلسل تليفزيوني من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثل ماثيو ماكفاديان لجائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل تليفزيوني.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من ماثيو ماكفاديان عن مسلسل " Succession "، وجيمس مارسدن عن مسلسل " Jury Duty"، وآلان روك عن مسلسل " Succession "، وألكسندر سكارسجارد عن مسلسل " Succession "، وبيلي كرودوب عن مسلسل " The Morning Show".