نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Anatomy of a Fall يحصد جائزة أفضل سيناريو سينمائي من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد فيلم Anatomy of a Fall لجائزة أفضل سيناريو سينمائي.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من فيلم “Barbie”، وفيلم “Poor Things”، وفيلم “Oppenheimer”، وفيلم “Killers of the Flower Moon”، وفيلم “Past Lives”، وفيلم “Anatomy of a Fall”.