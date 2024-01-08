نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الممثل "جيرمي ألن وايت" يحصد أفضل ممثل بمسلسل "موسيقي أو كوميدي" من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثل جيرمي ألن وايت لجائزة أفضل ممثل بمسلسل "موسيقي أو كوميدي".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من بيل هادر عن دوره في مسلسل "Barry "، وستيف مارتن عن دوره في مسلسل "Only Murders in the Building"، وجيسون سيجل عن الفيلم التليفزيوني "Shrinking"، ومارتن شورت عن دوره بمسلسل "Only Murders in the Building"، وجيسون سوديكيس عن دوره بمسلسل " Ted Lasso "، وجيريمي ألين وايت عن دوره في مسلسل "The Bear".