نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الشرنوبي يستعد لطرح أغنية "كان نفسي".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد الشرنوبي، لطرح أجدد أغنياته الذي تحمل اسم "كان نفسي"، حيث روج الشرنوبي لموعد طرح الأغنية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

ونشر بوستر الأغنية وعلق عليه قائلًا: “استنوا كان نفسي بكرة الساعة 5”

ويتعاون الشرنوبي في هذه الأغنية مع شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

منشور محمد الشرنوبي

ويقول مطلع أغنية "كان نفسي" لـ محمد الشرنوبي

كان نفسي الاقي مكان في الحياه متشال لي فيه حد برتاح معاه يفضل معايا في طريق ابتداه كان نفسي مبقاش وحيد

محمد الشرنوبي

ما هي أعمال الفنان محمد الشرنوبي القادمة؟

ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "إقامة جبرية"، ومسلسل "إقامة جبرية" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

الشرنوبي

ما هي أحداث مسلسل “إقامة جبرية” المقرر طرحه قريبًا ؟

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.

الشرنوبي

ما هي آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي ؟

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هو مسلسل "إيجار قديم" الذي شاركه في بطولته الفنان شريف منير والفنان صلاح عبد الله والفنانة ميمي جمال ونخبة كبيرة من النجوم وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.